Mezza città bloccata dall'Ex Rossi Sud. E' stata una mattinata infernale quella di oggi per chi ha attraversato la zona sud del capoluogo: code interminabili, auto incolonnate da via Don Torello fino alla statale Monti Lepini all'altezza dell'incrocio con via Bassianese, la rotonda del Piccarello inaccessibile, e di conseguenza viabilità ferma anche su tutte le vie collegate. E così è stato per tutta la mattinata fino all'ora di pranzo. A causare i disagi lo spropositato numero di persone che si sono dirette alla Ex Rossi Sud: perlopiù genitori con a bordo i propri figli prenotati per effettuare i test rapidi al drive-in scolastico, in parte persone che avevano fissato l'appuntamento con il vaccino. Difficile quantificare il numero degli accessi, sicuramente oltre i 500. Forse anche molti di più. Alla base degli errori di valutazione un disguido nella comunicazione, probabilmente. Fatto sta che genitori che avevano prenotato il test rapido alle 9.30, si trovavano a mezzogiorno ancora a bordo delle proprie auto. Intorno alle 10 si è reso necessario l'intervento dei carabinieri per sedare gli animi di utenti venuti alle mani per questioni di precedenza. Intorno alle 11 fondamentale l'arrivo della Polizia locale: Vigili alla rotonda del Piccarello e all'ingresso della ex Rossi Sud per gestire una viabilità in tilt, tra tamponi scolastici e vaccini.