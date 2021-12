Da domani e fino al prossimo 9 gennaio, dalle 9 alle 21, chi si troverà nel territorio di Sezze sarà obbligato ad indossare la mascherina anche all'aperto. E' quanto ha stabilito un'ordinanza firmata ieri dal sindaco Lidano Lucidi. Il documento che regola l'utilizzo del più importante dispositivo di protezione individuale si è reso necessario anche a causa degli ultimi dati resi noti dall'Asl di Latina che hanno registrato a Sezze un numero importante di nuovi positivi al Covid. L'ente ha tenuto a rassicurare la cittadinanza che la situazione è comunque sotto controllo e che i casi riguardano nuclei familiari che hanno permesso una tracciabilità efficace. Tutto questo, inoltre, unito ad un aumento esponenziale dei controlli che sabato scorso, ad esempio, ha interessato gli ambulanti del mercato settimanale in zona Anfiteatro e che nei prossimi giorni sarà esteso anche ad altre attività commerciali. Nel documento si fa chiaro riferimento alle imminenti festività natalizie: "Si tiene conto del fatto che nel periodo delle festività ed in prossimità delle stesse vi è un maggiore afflusso di persone sulle strade e piazze, tale da generare pericolosi assembramenti di persone nelle aree di maggiore attrattività dovuta alla presenza, ad esempio, di negozi, luminari, bancarelle e simili". Un occhio di riguardo, citato nell'ordinanza, l'ente ha deciso di rivolgerlo alle categorie più fragili quali bambini, studenti ed anziani, che in queste ultime settimane hanno visto un aumento preoccupante dei casi di positività. Si è inoltre dato atto che il concetto di assembramento implica la necessità di verificare in concreto, con estrema urgenza ed indifferibilità, l'uso generalizzato della mascherina anche all'aperto. Esentati i soggetti con specifica certificazione medica e i bambini sino a sei anni. La violazione delle disposizioni dell'ordinanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro.