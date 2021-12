Ha spiegato di aver trovato l'arma tra l'erba e che accidentalmente una volta che ha preso la pistola è partito un colpo.

E' questa la versione offerta ieri nel corso dell'interrogatorio di garanzia da Gianluca Schirocchi, 51 anni di Latina, arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia per aver esploso alcuni colpi di arma da fuoco in via Londra. Ieri mattina, difeso dall'avvocato Italo Montini e in collegamento dal carcere dove è detenuto, Schirocchi è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota che ha emesso il provvedimento restrittivo, accogliendo le risultanze investigative della Procura. L'uomo ha deciso di rispondere offrendo la sua versione dei fatti.

Le indagini della Polizia avevano portato immediatamente all'uomo, già conosciuto negli archivi delle forze dell'ordine e che a quanto pare la sera in cui sono avvenuti i fatti contestati aveva iniziato ad urlare pronunciando frasi intimidatorie: «Scendete che vi ammazzo uno per uno», ha detto e in un secondo momento aveva aperto il fuoco con i colpi sparati ad altezza d'uomo.