Il covid 19 in provincia di Latina rialza la testa dopo la lieve flessione nei dati che si era registrata ieri. Si torna in tripla cifra per numero di contagi con 145 positivi e 2 decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta di una persona residente a Cisterna e l'altra a Sezze. Sono 33 i nuovi positivi nel capoluogo, 17 ad Aprilia, 14 a Terracina, 11 a Fondi e Cisterna di Latina, per citare i comuni finiti in doppia cifra. Sono 2 i ricoveri e 62 le persone giudicate guarite. Ieri si sono vaccinate 4.746 persone, più di quattromila con la terza dose.

Aprilia 17

Bassiano

Campodimele

Castelforte 1

Cisterna di Latina 11

Cori

Fondi 11

Formia 5

Gaeta 3

Itri

Latina 33

Lenola

Maenza 1

Minturno 4

Monte San Biagio 2

Norma 1

Pontinia 5

Ponza

Priverno 11

Prossedi

Roccagorga 6

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 1

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 4

Sezze 11 1

Sonnino 1

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 1

Terracina 14

Ventotene

TOTALI 145