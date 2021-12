I campi di inumazione per le sepolture gratuite sono una soluzione che risponde a esigenze concrete poiché vengono destinate a persone che hanno vissuto ai margini e che da defunte non vengono reclamate da nessuno.

L'amministrazione, già nella precedente consiliatura aveva con una delibera di giunta approvato l'individuazione e predisposizione di un campo di inumazione presso il cimitero di Borgo Montello che aveva suscitato qualche polemica a fine agosto, durante i lavori, per come erano stati attuati gli interventi in un'area non in sicurezza e non decorosa con scavi a vista su uno spiazzo di breccia.

Poi, dopo la protesta dei comitati locali, i lavori erano stati controllati meglio. Oggi con una determina del servizio lavori pubblici si predispone di destinare altre due aree disponibili nel Cimitero di Borgo Montello a campo di inumazione per le sepolture gratuite. Nell'atto, che affida i lavori alla società Edil Mancini si stabilisce che per le salme appartenenti ai nuclei disagiati il Servizio Programmazione del sistema di Welfare dovrà verificare se il soggetto richiedente dispone dei requisiti per l'accesso alla sepoltura gratuita; stabilire che per le salme non reclamate, decedute sul territorio del Comune di Latina, il Servizio Ambiente e Protezione Civile, verificherà se sussistano i presupposti per la sepoltura gratuita e stabilire che le spese per le operazioni di inumazione, salvo i diritti di concessione, saranno a carico dei rispettivi servizi di Programmazione del sistema di Welfare per le salme appartenenti a nuclei di famiglie disagiate, e Ambiente e Protezione Civile per le salme non reclamate decedute sul territorio del Comune di Latina. La costruzione delle due aree si rende necessaria a fronte dell'incidenza di salme non reclamate e di situazioni di indigenza gravi e, anche in relazione a quanto indicato nel nuovo Regolamento «per dare soluzione alla carenza di posti per salme di persone indigenti o non reclamate decedute e/o rinvenute nel territorio comunale».