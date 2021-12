Ricordiamo che la "Rete Amico Mof" è una Rete di imprese – costituita con finanziamento regionale di cui alla Dgr n. 94/2016 – dedicata ai consumatori finali. L'obiettivo strategico della Rete Amico Mof, nata nel 2018, è quello di creare e consolidare un rapporto diretto con il cliente, che avrà la possibilità di entrare personalmente nel Centro e, accolto proprio come si fa con un Amico, sarà accompagnato a conoscere tutte le offerte di altissima qualità che le aziende della Rete saranno ben liete di proporre. Qualità, freschezza, gusto e convenienza saranno, quindi, i cardini di una relazione basata sulla fiducia nei prodotti di eccellenza identificati dal marchio Amico Mof.

Da domani, grazie alla Rete di imprese che porta il consumatore all'interno del Mercato ortofrutticolo di Fondi, ognuno avrà la possibilità di acquistare prodotti ortofrutticoli freschi locali e nazionali di altissima qualità e tutta la gamma della frutta secca a prezzi super competitivi. Inoltre sarà possibile farsi confezionare dei cesti natalizi, che in linea con la filosofia green adottata dal Mof da alcuni anni, saranno realizzati con imballaggi ecocompatibili, direttamente nel punto vendita appositamente allestito nella sala polivalente situata in viale Piemonte, 15 (vecchio ingresso del Mof).

