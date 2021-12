Oggi nel Lazio "su 24.194 tamponi molecolari e 31.718 tamponi antigenici per un totale di 55.912 tamponi, si registrano 1.887 nuovi casi positivi (-34), sono 11 i decessi (+1), 826 i ricoverati (+10), 111 le terapie intensive (+2) e +1.300 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.002". Così l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Bisogna mantenere alta l'attenzione, ieri effettuate oltre 59 mila vaccinazioni, il 24% in piu' del target", ha ammonito l'assessore.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 502 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 371 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 129 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 132 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 157 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 6: sono 186 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 410 nuovi casi; Asl di Frosinone: sono 163 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 145 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Rieti: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi.