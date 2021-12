Allarme bomba questa mattina in Tribunale. Una telefonata anonima, arrivata poco prima delle 8 al 112, ha annunciato la presenza di un pacco bomba all'interno dell'ufficio giudiziario di piazza Buozzi.

È scattato come sempre il piano di evacuazione e l'allarme come avviene in questi casi: avvocati, magistrati e cancellieri oltre ai testimoni sono fuori dall'edificio, mentre i carabinieri del Comando provinciale stanno eseguendo un accurato controllo all'interno.

Il Tribunale è chiuso, le udienze non sono ancora iniziate.