Un accurato sopralluogo dei carabinieri anche con unità cinofile ha escluso la presenza di un ordigno all'interno e all'esterno del palazzo di giustizia. Anche se in ritardo l'attività è ripresa regolarmente e si stanno celebrando i processi.

Allarme rientrato in Tribunale a Latina dopo che questa mattina, prima delle 8 una telefonata anonima arrivata al centralino del 112 ha annunciato la presenza di un pacco bomba nell'ufficio giudiziario di piazza Buozzi.

