Contagi fuori controllo in provincia di Latina: sono 375 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia. Per avere un simile numero bisogna tornare indietro allo scorso gennaio, quando però ancora non era praticamente iniziata la campagna vaccinale. I nuovi positivi, segnalati dalla Asl nel bollettino quotidiano, sono così individuati: nei Comuni di Aprilia (62), Castelforte (1), Cisterna di Latina (37), Cori (5), Fondi (11), Formia (19), Gaeta (7), Itri (3), Latina (150), Minturno (4), Norma (3), Pontinia (7), Priverno (13), Prossedi (2), Roccagorga (2), Rocca Massima (1), Sabaudia (5), San Felice Circeo (4), Santi Cosma e Damiano (3), Sermoneta (6), Sezze (16), Sonnino (5) e Terracina (9). E' segnalata anche una persona deceduta, un paziente di Aprilia.

La Asl segnala anche i dati sulle guarigioni nelle ultime 24 ore, 45 in totale, con 2 nuovi ricoveri e 4.721 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri (167 prima dose, 491 seconda dose, 4.063 terza dose).