La trasformazione del piazzale della stazione della littorina Formia-Gaeta in parcheggio privato viene definita dalla Procura di Cassino una lottizzazione abusiva. Sono dieci gli indagati in concorso e a vario titolo per una storia in cui si contano diverse anomalie, la prima riguarda il cambio di destinazione d'uso approvato dalla Giunta municipale numero 171 del 2 agosto 2019 che ha una intestazione curiosa, ossia «linea ferroviaria Formia Gaeta - nodo di scambio».

Si indaga adesso per il reato di lottizzazione abusiva a carico del sindaco Cosmo Mitrano, nonché di Stefania Della Notte, dirigente del Settore Urbanistica, Teodolinda Morini, assessore all'urbanistica e proponente la delibera sul cambio di destinazione urbanistica, Alessandro Martone, Angelo Magliozzi, Lucia Maltempo, Felice D'Argenzio, e per il Consorzio Industriale, il Presidente Salvatore Forte e i consiglieri Antimo Merenna e Vincenzo Zottola.