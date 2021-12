E' per questo che ieri davanti al giudice Trapuzzano l'imputato è comparso difeso dall'avvocato Valentina Macor. A suo sostegno anche una dichiarazione della stessa vittima che, però, non ha impedito al pubblico ministero di chiedere una pena a due anni di reclusione. Al termine dell'udienza preliminare però, il Gup del Tribunale di Latina ha deciso che la pena chiesta fosse troppo bassa e ha emesso una dichiarazione di colpevolezza aumentando la pena a 2 anni e 8 mesi, senza, molto probabilmente, il riconoscimento delle attenuanti invocate.

Dopo una discussione coniugale gli animi si erano infiammati e l'uomo aveva impugnato una bottiglia di vetro e con quella aveva colpito la moglie. E' questo il motivo che ha portato la donna, dopo essere stata soccorsa e medicata presso il pronto soccorso di Aprilia, a sporgere denuncia. Probabilmente fu un solo colpo alla testa, ma la gravità del gesto e la potenziale entità dei danni, dopo la denuncia, l'arresto e la prima direttissima, ha spinto l'uomo, difeso dall'avvocato Valentina Macor, a chiedere al giudice per l'udienza preliminare di essere giudicato con il rito abbreviato che garantisce all'imputato, in caso di condanna, lo sconto di un terzo della pena.

