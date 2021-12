Prima i vetri hanno iniziato ad appannarsi, poi dall'abitacolo ha iniziato a uscire del fumo. L'allarme lanciato da alcuni passanti ha evitato il peggio stamattina in via Don Minzoni, nella zona alle spalle del palazzo della cultura nel centro di Latina, dove sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per un principio d'incendio all'interno di una vettura in sosta.

Si trattava di una Smart Fortwo parcheggiata poco prima da una donna: quando i soccorritori hanno infranto un vetro, hanno scoperto che un piccolo rogo si stava propagando dal bagagliaio della city car. All'arrivo della proprietaria, si è scoperta poi la causa: la donna aveva dimenticato, dietro al sedile, un sacchetto di cenere, ovvero i resti della pulizia del camino di casa che doveva gettare. Fatto sta che tra la cenere c'era qualche piccolo tizzone che ha ripreso vigore, bruciando la moquette dell'abitacolo della macchina. Durante l'intervento dei soccorritori la strada è rimasta chiusa nel tratto tra l'incrocio con viale XXI Aprile e via Leonardi con ripercussioni sulla viabilità.