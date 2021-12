Su 97 miss partecipanti, 23 sono risultate positive al covid. Il virus arriva anche nella "bolla" del concorso di bellezza più importante del pianeta e lo ferma. Sì perché la finale che era in programma per ieri a Porto Rico è stata annullata e rinviata ad una data da fissare tra circa 90 giorni. Oltre alle ragazze in concorso sono risultati positivi anche alcuni appartenenti allo staff tecnico. Tornerà quindi a casa nei prossimi giorni in attesa di conoscere la nuova data del galà conclusivo, la bellissima Claudia Motta che a quanto è dato sapere non figura tra le miss positive, resa ancora più famosa grazie alle apparizioni angeliche a Tiki Taka di Piero Chiambretti, è proprio una delle papabili per arrivare tre le prime tre e vincere.