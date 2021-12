Attimi di paura nella serata di oggi in via Gran Sasso d'Italia, nel quartiere Gionchetto, dove un automobilista ha fatto appena in tempo a fermare la propria vettura Range Rover Evoque prima che venisse avvolto dalle fiamme.

L'uomo alla guida del suv ha fatto appena in tempo ad accorgersi del fumo che usciva dal vano motore prima che si sviluppasse l'incendio: si è affrettato a dare l'allarme, ma quando sono intervenuti i Vigili del Fuoco poco dopo, il mezzo era già piuttosto danneggiato.

Con i soccorritori è intervenuta anche la Polizia Locale per fornire l'assistenza necessario e per la bonifica della strada.