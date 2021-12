«A detta delle persone sul posto, pare che la proprietaria, senza il minimo scrupolo, abbia lasciato la vettura per effettuare con tutto comodo i regali natalizi - si legge nella segnalazione che ieri sera abbiamo ricevuto da un nostro lettore - La lunghissima coda di auto ferme ha dovuto attendere circa 15 minuti prima di poter riprendere il normale flusso di scorrimento. Non è chiaro se la signora abbia trovato i regali di suo gradimento».

L'ennesimo gesto di un automobilista incivile ha bloccato il passaggio di un autobus della linea urbana. È successo ieri sera nella centralissima piazza del Popolo, nel tratto compreso tra corso Matteotti e corso della Repubblica. Com'è capitato anche altre volte, qualcuno ha lasciato la vettura in sosta all'angolo proprio all'inizio di corso della Repubblica e il bus comunale non è riuscito a completare l'angolo di sterzata fin quando la vettura, una Mini Cooper, è stata spostata dal proprietario.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli