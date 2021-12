Incidente lungo via del Genio Civile ad Aprilia poco fa. Nello scontro tra un SUV Mercedes ed una 500 non ci sarebbero feriti. L'intervento sul posto dell'ambulanza del 118 è stato disposto in via precauzionale. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di viale Europa.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.