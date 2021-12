Nel via vai frenetico di uno degli affollati autolavaggi gestiti da egiziani a Latina, oggi c'è scappato l'incidente. Niente di grave, uno dei giovani dipendenti del car wash, uscendo dal locale di via Cavata in retromarica con il suv Nissan Qashqai di un cliente, ha urtato una Mazda 2 ferma sul bordo della strada, anche questa in fase di lavaggio. Seppure piccolo, il danno c'è stato e naturalmente i proprietari delle vetture hanno chiesto che a rimediare fossero i gestori dell'autolavaggio a mano, così è scattata la richiesta d'intervento alla Polizia Locale per i rilievi del caso. I contestuali accertamenti hanno però fatto emergere un'irregolarità sostanziale: il giovane dipendente dell'attività che ha provocato il sinistro spostando una delle due vetture, un egiziano di 22 anni, non è in possesso della patente di guida italiana e per questo è stato sanzionato per la violazione del codice della strada.

Qualcosa di simile era già successo un paio di mesi fa nella zona di via Giustiniano, dove un ex dipendente di un altro carwash, anche lui senza abilitazione alla guida, aveva provocato una carambola di tre vetture mentre faceva un giro intorno all'isolato con la macchina di un cliente: in quel caso era rimasta ferita anche una donna, travolta da una delle auto urtate dal giovane.