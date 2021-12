Un grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi in via Torrenuova, nella periferia di Latina: dei quattro feriti, a preoccupare maggiormente sono state le condizioni dei due bambini che viaggiavano con la madre a bordo dell'auto che in seguito allo scontro si è ribaltata fuori strada, entrambi trasportati in ospedale in condizioni non preoccupanti. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi con l'ausilio della Squadra Volante della Questura, due vetture sono entrate in collisione tra loro prima di carambolare nel fosso a bordo strada. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, le due vetture percorrevano via Torrenuova nella stessa direzione, ossia da Santa Fecitola verso via San Francesco, quando un romeno di 25 anni al volante della propria Fiat Punto ha approntato un sorpasso: proprio in quel momento la macchina che lo precedeva, una Renault Clio guidata da una donna di 32 anni con i figli piccoli a bordo, girava a sinistra per imboccare l'accesso a un bar alimentari sul lato opposto della strada. Lanciata in sorpasso, la Punto ha urtato la fiancata della Clio, facendola ribaltare nel fosso oltre il ponte d'accesso dell'attività commerciale, dov'è finita anche la prima auto dopo avere abbattuto il muretto del ponte.