E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti il giovane classe 2002 rimasto coinvolto questa sera alle ore 19.50 in un incidente stradale in sella alla sua bicicletta, mentre transitava in via Nettuno. Il sinistro si è è accaduto all'altezza dell'intersezione con via Dalla Chiesa, punto dove è avvenuta la collisione con il suv Dacia Duster, guidato da una donna del luogo rimasta illesa.

Sono stati subito allertati i soccorsi; poco dopo è sopraggiunta un'ambulanza ed un'auto-medica. Lo staff sanitario ha soccorso sul posto il giovane e poi trasferito presso il nosocomio del capoluogo. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia locale di Cisterna. Il personale del comando di corso della Repubblica ha effettuato i rilievi su strada e gestito la mole di traffico. Via Dalla Chiesa è rimasta chiusa oltre un'ora per permettere prima i soccorsi e poi i rilievi, mentre in via Nettuno il traffico è stato alternato su una sola corsia.