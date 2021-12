Da due giorni manca il medico al Pat-punto di assistenza territoriale di Cori, I membri del comitato civico a tutela dell'ospedale di comunità hanno appena deciso di occupare l'aula consiliare del Comune per protestare contro il disservizio che la Asl aveva annunciato di aver in qualche modo risolto da qualche settimana.

Il presidente della associazione Massimo Silvi insieme ad altri volontari ha montato una tenda all'interno dell'aula consiliare del Comune per manifestare tutto lo sdegno e la rabbia per una situazione che non sembra trovare soluzione in alcun modo. La scelta di farlo proprio oggi è stata dettata dal fatto che il sindaco aveva annunciato una riunione straordinaria dell'assise civica proprio per discutere sul da farsi in materia di sanità.