Lo aveva annunciato ieri poco prima di occupare insieme ai volontari del Comitato civico l'aula consiliare del Comune di Cori: oggi Massimo Silvi che del Comitato è il presidente, alle 10 e 30 formalizzerà la nuova denuncia a carico della Asl per l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio visto che oggi è il terzo giorno in cui il Pat presso l'ospedale di comunità è sprovvisto del medico.

Ieri la plateale e forte iniziativa del Comitato ha portato il sindaco De Lillis e tutto il Consiglio che doveva riunirsi alle 18 e 30, a votare la sospensione dei lavori come gesto concreto per protestare contro l'ennesimo disagio che la comunità deve sopportare. E ad oggi non è dato sapere per quanti altri giorni il presidio sarà sguarnito, gli utenti troveranno solo due infermieri che potranno, per le loro competenze, fornire qualche assistenza e nel caso invitare il paziente a salire al piano superiore dove si trova il medico di medicina generale.