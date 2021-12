L'attività degli uomini diretti dal tenente colonnello Paolo Guida, è stata posta in essere in collaborazione con la squadra artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale di Roma, che si sono occupati delle successive operazioni di brillamento di tutto il materiale posto sotto sequestro, all'interno di una cava.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli