Ladri al bar della stazione di servizio lungo via dei Rutuli a Casalazzara. Questa notte una banda di malviventi ha assaltato il bar Blue Line che si trova nell'area di rifornimento della Q8 e hanno prima tagliato la serranda e poi sfondato le vetrate rinforzate.

Una volta all'interno sono state portate via alcune slot machine e almeno una macchinetta cambia-soldi. Dopo l'allarme sul posto sono sopraggiunti i carabinieri del Radiomobile del Reparto territoriale di Aprilia che in poche ore hanno rintracciato gli apparecchi abbandonati nei campi. Sono in corso le indagini da parte dei militari che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di sorveglianza sia pubbliche che private.