Cade nel vuoto volando per circa 10 metri all'interno di una azienda di via Angela Vacchi, una traversa di via delle Valli ad Aprilia. Oggi pomeriggio il personale del 118, i carabinieri di via Tiberio sono dovuti intervenire per soccorrere un giovane operaio rimasto ferito dopo la caduta. L'incidente molto probabilmente, poteva avere conseguenze decisamente più gravi se il volo del dipendente non fosse stato attutito da alcuni scatoloni pronti per la spedizione su cui è atterrato.

Le ferite e le lesioni comunque, hanno spinto il personale medico a richiedere l'intervento di un elicottero per il trasferimento urgente a Roma del soggetto. Al momento l'area in cui si è verificato l'incidente è stata posta sotto sequestro e sono state disposte ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato del Lavoro e dei militari dell'Arma.