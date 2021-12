Quelle foto che lei si era scattata nell'intimità della sua camera da letto probabilmente erano una sorta di pegno d'amore. Lei, 14 anni, lui qualcuno in più ma comunque minorenne, da qualche tempo avevano una relazione. E probabilmente lei ha voluto dimostrare al ragazzo quanto ci tenesse, come spesso accade, e quindi non si è fatta scrupoli, gli ha inviato quegli scatti confidando che lui avrebbe difeso e tutelato non solo la sua intimità, ma anche il loro sentimento. Ma le storie tra adolescenti nascono e finiscono anche in tempi brevissimi. E anche la storia tra i due ragazzini è finita. Il 17enne però, non si è rassegnato e quando i vari tentativi di riallacciare quel rapporto sono caduti tutti nel vuoto deve aver covato un rancore così grosso da spingerlo a fare un gesto ignobile, diffondere quelle foto che lei gli aveva inviato. E deve averci messo qualcosa anche di più del semplice rancore, perché quelle foto - come riporta Repubblica - le ha inviate al padre della ragazzina. Vendetta e umiliazione forse nei piani del ragazzo che, però, si ritrova ora indagato dalla Procura presso il Tribunale dei minorenni perché, naturalmente, il padre ha deciso di sporgere denuncia.

Ma la questione non è finita qui. Perché il padre della ragazzina, una volta ricevute quelle foto non ha solo chiesto conto alla figlia, ma anche e soprattutto alla madre della ragazza che secondo lui avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel comportamento dell 14enne lasciata - nella sua ottica - troppo libera di vivere "da grande" quel rapporto con quel ragazzo più grande. Certo, "solo" tre anni di differenza, ma a quella di età sono molti. Fatto sta che in casa gli animi si sono scaldati a tal punto che tra padre e madre oltre alle parole sarebbero volati anche schiaffi e pugni. La donna ha infatti chiesto aiuto e sul posto sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia che hanno fermato l'uomo. Intanto sono partiti gli accertamenti della Polizia postale per verificare se il 17enne, oltre ad inviarle al padre della ex, quelle foto le abbia inviate a qualcun altro o, addirittura, le possa aver pubblicate su qualche sito.