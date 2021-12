Era immobile, quando è stato lanciato l'allarme al 118 era già praticamente morto. Al loro arrivo alla stazione di Aprilia, gli uomini dell'ambulanza - giunti insieme ai militari dell'Arma di via Tiberio - non hanno potuto far altro che prendere atto del decesso del clochard di origini straniere. Al momento non è ancora dato sapere se sia stato possibile identificarlo e, soprattutto, raggiungere e contattare qualche parente. La salma è stata comunque prelevata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per cercare di capire se il decesso sia legato solamente al freddo o se l'uomo soffrisse anche di qualche particolare patologia. Questo decesso riporta attuale il discorso legato al dormitorio che ad Aprilia non sarà riaperto e che l'assessore ai Servizi sociali Francesca Barbaliscia invece annuncia essere in fase di iter autorizzativo a Cisterna, in un immobile nei pressi della stazione ferroviaria e che potrà garantire alloggi degni di questo nome ai senzatetto di tutto il nord pontino.