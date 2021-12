Lutto nel mondo della ristorazione pontina. Si è spento infatti Egidio Boldreghini. La sua attività sulla via Pontina, in località Borgo Grappa, è da anni un punto di riferimento per il territorio pontino. Ad annunciare il decesso e a ricordarne la figura è stato il figlio Gianluca, a sua volta imprenditore del settore e gestore dell'hotel Fogliano.

"Caro papà essere il figlio di Egidio è stato il più grande orgoglio della mia vita… Sei stato un papà Meraviglioso con dei valori unici. Mi hai insegnato l'educazione il rispetto ma soprattutto l'amore per il nostro lavoro con una dedizione unica… mi sei sempre stato vicino e mi hai sempre supportato e appoggiato in ogni mio desiderio… papà sarai sempre il mio sostegno e la mia forza ! ti ho amato tanto e ti amerò per sempre, l'esserti stato vicino in questo ultimo periodo mi ha dato una forza che non pensavo mai di avere, con la tua forza, educazione, sensibilità tenacia e costanza hai sempre lottato come hai fatto nel tutto percorso della tua vita, Grazie papà per sempre insieme".