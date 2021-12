Non si conosce la dinamica dell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco per recuperare il mezzo

Incidente mortale nella notte di Natale tra Sezze e Roccagorga. Un auto, con a bordo due persone, è uscita di strada finendo sotto a un ponte. Morto il ragazzo che era a bordo, mentre una ragazza è rimasta ferita. La vittima era in zona per trascorrere le Feste con la famiglia.

