Contagi fuori controllo a Natale, in provincia di Latina: sono 511 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl. Un record assoluto nel territorio pontino. Si registra una vittima, un paziente di Latina. Il numero più alto di contagi è nel capoluogo, con 197 casi.

Crescono anche i ricoveri, che sono stati 10 nelle ultime 24 ore. Un solo guarito, invece, rispetto alla giornata di ieri. Questo boom di contagi preoccupa per la tenuta degli ospedali, considerando che i numeri sono destinati purtroppo a salire nei prossimi giorni come effetto delle feste in famiglia.

I nuovi casi positivi Comune per Comune.

Aprilia 55

Bassiano

Campodimele

Castelforte 1

Cisterna di Latina 29

Cori 6

Fondi 23

Formia 24

Gaeta 4

Itri 5

Latina 197

Lenola

Maenza 4

Minturno 5

Monte San Biagio 2

Norma 2

Pontinia 13

Ponza

Priverno 21

Prossedi 7

Roccagorga 3

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci 2

Sabaudia 16

San Felice Circeo 5

Santi Cosma e Damiano 4

Sermoneta 11

Sezze 29

Sonnino 3

Sperlonga 2

Spigno Saturnia

Terracina 37

Ventotene

TOTALI 511