Hotel "Grotta di Tiberio", l'ufficio tecnico del Comune di Sperlonga annulla due permessi di costruire e ordina il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. Questo quanto deciso con l'ordinanza 72 del 21 dicembre, atto che arriva in seguito alla valutazione che è stata fatta dalla commissione istruttoria incaricata dal Comune nel mese di marzo.

Il provvedimento amministrativo è l'ultimo tassello relativo alle questioni urbanistiche della struttura alberghiera di Sperlonga, finita a più riprese sotto la lente della Procura. L'ultima indagine, che coinvolgeva anche il sindaco Armando Cusani (all'epoca comproprietario) oltre al suocero, era per lottizzazione abusiva, reato estintosi per prescrizione. Il Tribunale di Latina, dichiarando appunto la prescrizione, aveva mandato gli atti al Comune per quanto di propria competenza.

Dall'ufficio tecnico, in seguito al deposito della relazione della commissione nel mese di luglio, è scattata l'ordinanza del 21 dicembre. Secondo la commissione, il progetto sarebbe dovuto rientrare in «interventi del tipo di ristrutturazione edilizia necessitante di variante urbanistica puntuale, atteso che la ristrutturazione riguarda opere derivante da permesso di costruire in sanatoria quindi le opere a realizzarsi non possono modificare quelli che sono i parametri urbanistici propri dell'opera oggetto di condono». In conclusione, sempre secondo la commissione, «alla data non sussistevano le condizioni per il permesso di costruire» del 2004. Analoga conclusione ha riguardato anche il successivo permesso di costruire in variante del 2005.

«I titoli abilitativi sopra indicati – sintetizza il Comune nell'ordinanza – autorizzano le opere citate, allo stato in cui si trovano attualmente, in contrasto alle norme tecniche di attuazione del vigente Prg. Pertanto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare l'annullamento dei titoli indicati e la remissione in pristino dello stato dei luoghi».

Di conseguenza, disposto l'annullamento dei due permessi, l'Ente ha ordinato al privato di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica dell'atto, fermo restando la possibilità di un'impugnazione dell'ordinanza davanti ai giudici amministrativi.