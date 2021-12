Meno tamponi effettuati anche per le feste e calano anche i casi positivi: sono 125 quelli comunicati dalla Asl nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Nessuna vittima, per fortuna.

I ricoveri presso le strutture sanitarie sono stati 3 .

I nuovi casi positivi Comune per Comune

Aprilia 3

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 7

Cori 9

Fondi 7

Formia

Gaeta

Itri

Latina 70

Lenola

Maenza

Minturno 3

Monte San Biagio

Norma 1

PonƟnia 5

Ponza

Priverno 4

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 6

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 4

Sezze 1

Sonnino 1

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 3

Ventotene

TOTALI 125