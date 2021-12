Aprilia piange la morte del dottor Ascenzo De Bonis, noto ortopedico che da anni operava presso la clinica Città di Aprilia. Aveva 70 anni. Il dottor De Bonis è morto questa mattina presso la Clinica. Lascia la moglie e i due figli. I funerali del medico si svolgeranno mercoledì 29 dicembre alle ore 10,30 presso la chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti. De Bonis era dei dottori più famosi e conosciuti della città, rinomato e stimato ortopedico traumatologo per decenni ha esercitato alla casa di cura Città di Aprilia. Appassionato di sport è stato per due decenni anni medico sociale della prima squadra dell'Aprilia Calcio, sotto le presidenze Stradaioli, Treiani e Lazzarini.

