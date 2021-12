Un cedimento fognario crea una voragine in mezzo alla strada: chiusa al traffico via Rossini. Da circa mezz'ora gli agenti della polizia locale di Aprilia hanno infatti chiuso l'intera stradina in centro, che collega via Volta a via Lombardia, a causa della enorme buca che si è formata a causa di un cedimento strutturale. Gli agenti hanno provveduto anche ad allertare i tecnici di Acqualatina per l'intervento di riparazione.