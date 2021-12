Uno spaventoso incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio di oggi in strada Tor Tre Ponti, nella periferia di Latina, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, ma anche per gestire la viabilità, una Lancia Ypsilon e una Fiat Panda si sono scontrate frontalmente: non è ancora chiaro chiaro il motivo, ma uno dei due veicoli ha improvvisamente sbandato, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l'altro mezzo in direzione di marcia contraria. I due conducenti, un uomo di 40 anni e una donna di 60, sono stati soccorsi dal personale del servizio 118: le loro condizioni non sono considerate gravi, ma lesioni rimediate, hanno richiesto comunque per entrambi il trasferimento presso il pronto soccorso dell'ospedale ortopedico Icot.