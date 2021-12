Momenti di paura oggi a Sezze: un uomo, L.C., queste le sue iniziali è caduto da una scala, da una altezza di due metri mentre stava andando su un tetto, nella zona di via dei Cappuccini, a quanto pare per recuperare un drone del nipote. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato i soccorritori, l'uomo è stato trasportato al Santa Maria Goretti di Latina e fortunatamente è rimasto sempre cosciente. Sul luogo dell'incidente domestico anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina. In un primo momento il suo quadro clinico sembrava molto delicato, ma con il passare delle ore la situazione è meno grave del previsto. L'uomo ha riportato delle ferite alle gambe.