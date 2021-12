Un grave incidente stradale si è registrato ieri sera in via Emanuele Filiberto, nel tratto tra via Grassi e via Marchiafava, nel centro di Latina, dov'è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del servizio 118 per soccorrere un pedone investito da un'automobile mentre attraversava la strada. Si tratta di un uomo di 55 anni di Latina, urtato con violenza da una Polo Volkswagen guidata da una pensionata che non lo ha visto in tempo per fermarsi ed evitare l'incidente: dopo l'impatto col paraurti, il pedone è finito contro il parabrezza della macchina, sfondandolo, prima di cadere sull'asfalto. Per le conseguenze dei traumi, il ferito è stato trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per essere sottoposto agli accertamenti medici e alle cure del caso. Nel frattempo era intervenuta la Polizia Locale del capoluogo per i rilievi utili a ricostruire la dinamica. Al momento dell'incidente la vettura percorreva via Emanuele Filiberto, nel tratto tra la circonvallazione e via Grassi, in direzione delle autolinee.