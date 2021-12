Covid, l'assessore regionale del Lazio Alessio D'Amato : Oggi nel Lazio su un totale di 88.525 tamponi, si registrano 5.248 nuovi casi positivi (+960), sono 10 i decessi (-9), 1.070 i ricoverati (+45), 147 le terapie intensive (+12) e +1.188 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.381. nuovo record di casi positivi, valore rt torna sopra 1 a 1.08 con un'incidenza pari a 374 per 100.000 abitanti. I tassi di occupazione in area medica e in terapia intensiva sono lievemente superiori rispettivamente al 15% e al 10%. Qualora fossero confermati questi dati porterebbero, come previsto, al cambio colore (zona gialla) dalla prima settimana di gennaio.



Nella giornata di ieri somministrati oltre 61 mila vaccini ovvero il 30% in piu' del target commissariale. sono oltre 30 mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 40% degli adulti ha effettuato la dose booster, 1,9 milioni le dosi somministrate obiettivo 2 mln entro la fine dell'anno.

quasi terminate le forniture degli anticorpi monoclonali, chiesto al ministero della salute e a struttura commissariale di fornirci ulteriori dosi. abbiamo registrato un aumento del 34% nell'utilizzo'

* hub in notturna: domani 30 dicembre le prime somministrazioni e sono aperte le prenotazioni per gli slot negli hub in notturna (fino a ore 24), incremento di 5 mila posti al giorno con disponibilita' immediata negli hub di termini, la vela - tor vergata, eur piazzale del quadrato della concordia, fiumicino lunga sosta e il palasport di tivoli'

* bambino gesu': complimenti all'equipe dell'ospedale pediatrico per la straordinario doppio trapianto effettuato su un ragazzo di 16 anni. anche con il covid l'assistenza non si e' mai fermata e voglio ringraziare i nostri straordinari professionisti.

* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* 29 DICEMBRE DELLO SCORSO ANNO: 1.784 ricoveri in meno in area medica, 158 in meno in terapia intensiva, 12.630 isolati a domicilio in meno e 54 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione.

* Nel Lazio superata quota 10 milioni e 900 mila somministrazioni e di queste 1,9 milioni sono dosi di richiamo pari al 40% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'90% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 165 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 350 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.963 medici di medicina generale e 384 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

*** Si è conclusa alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 1.215 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 963 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 361 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 436 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 416 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 1.654 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 595 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 150 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 432 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.