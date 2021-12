Niente quarantena da contatto stretto con un positivo per chi ha tre dosi di vaccino da meno di 120 giorni e non ha sintomi. Dovrà fare un tampone di controllo dopo 5 giorni. Chi ha due dosi da meno di 120 giorni se è asintomatico fa quarantena di 5 giorni. Sono queste le novità maggiori emerse dall'incontro del Comitato tecnico scientifico e il Governo. Le nuove misure dovrebbero partire a gennaio. Tra queste c'è anche l'estensione del green pass rafforzato ad alcune categorie di lavoratori di ristoranti, trasporti e fiere.

I presidenti delle Regioni avevano chiesto al governo la fine della quarantena per i vaccinati e green pass rafforzato per tutti i lavoratori. La mediazione potrebbe riguardare i dipendenti pubblici che subirebbero una restrizione e un allentamento per chi ha completato il ciclo vaccinale.

Intanto il numero dei contagi nelle ultime 24 ore è vicinissimo a quota 100mila: sono stati infatti 98.020 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I morti 148.