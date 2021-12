Contagi fuori controllo a Latina e provincia: il conteggio giornaliero della Asl segnala il record assoluto di 734 casi positivi in 24 ore (a cui si aggiungono 43 positivi residenti fuori dalla asl di Latina). Un numero mai visto, legato anche al gran numero di tamponi che sono stati effettuati in questi giorni. Nessun morto, ma ben 21 ricoveri in un solo giorno.

Il dato più alto, tra i Comuni, è quello di Latina che totalizza ben 247 nuovi positivi. Terracina e Formia registrano 84 e 61 positivi mentre Aprilia, che nelle settimane scorse è stata quella che faceva segnare la maggiore incidenza del virus, ora registra 57 nuovi casi.

I nuovi casi Comune per Comune:

Aprilia 57

Bassiano 3

Campodimele

Castelforte 3

Cisterna di Latina 41

Cori 28

Fondi 35

Formia 61

Gaeta 33

Itri 7

Latina 247

Lenola 1

Maenza

Minturno 21

Monte San Biagio 7

Norma 4

Pontinia 18

Ponza 2

Priverno 7

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 20

San Felice Circeo 7

Santi Cosma e Damiano 10

Sermoneta 17

Sezze 8

Sonnino 1

Sperlonga 2

Spigno Saturnia 7

Terracina 84

Ventotene

TOTALI 734