Si stanno facendo sempre più stringenti i controlli del territorio e non solo per il periodo di festa. Alla luce anche e soprattutto del diffondersi dei contagi nelle ultime settimane, le forze di polizia stanno intensificando i servizi di pattugliamento volti a garantire il rispetto delle norme anti contagio, sia con l'impiego del personale normalmente deputato al controllo del territorio e al pronto intervento, ma anche con pattuglie dedicate esclusivamente a questo tipo di verifiche.

E proprio nell'ambito di questi controlli, ieri mattina i poliziotti del questore Michele Maria Spina hanno sorpreso un ventenne in giro per Latina che in realtà non si sarebbe potuto muovere di casa perché risultato positivo al covid. Proprio così, il giovane era sottoposto alla quarantena domiciliare, evidentemente perché asintomatico, ma non aveva resistito alla tentazione di uscire, confondendosi nel via vai di gente che ieri affollava il capoluogo. Peccato per lui che è incappato nei controlli della Questura: quando è stato identificato, è emersa subito la sua positività perché nel frattempo era stato inserito nella banca dati dell'Asl, quindi gli era stato ritirato il green pass. Il giovane è stato quindi sanzionato e denunciato a piede libero: ovviamente è dovuto tornare immediatamente a casa.