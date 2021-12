L'ultimo dell'anno segna l'esplosione dei contagi Covid in provincia di Latina. Sono 1345 in 24 ore, mai così tanti dall'inizio della pandemia a marzo 2020. Nel capoluogo sono quasi 500 i casi positivi, 187 ad Aprilia, 84 a Cisterna, 76 a Terracina. Per fortuna non si registrano morti mentre i ricoveri sono stati 3 nelle ultime 24 ore.

Le persone guarite sono 40 in 24 ore. Oltre 5 mila le dosi di vaccino inoculate ieri, in gran parte dosi booster.

I nuovi positivi Comune per Comune

Aprilia 187

Bassiano 6

Campodimele 1

Castelforte 5

Cisterna di Latina 84

Cori 42

Fondi 67

Formia 60

Gaeta 37

Itri 12

Latina 490

Lenola 3

Maenza 2

Minturno 24

Monte San Biagio 17

Norma 9

Pontinia 27

Ponza 1

Priverno 28

Prossedi 7

Roccagorga 4

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 30

San Felice Circeo 10

Santi Cosma e Damiano 13

Sermoneta 46

Sezze 32

Sonnino 11

Sperlonga 8

Spigno Saturnia 3

Terracina 76

Ventotene 2

TOTALI 1345