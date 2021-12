Rubati gli addobbi di Natale del caffe Marconi, davanti alla biblioteca comunale. A darne notizia è il gestore, Yuri Pasqualotto. "Questa mattina abbiamo trovato la sorpresa dell'ultimo dell'anno: ci hanno rubato, nella notte, una statua di latta di 180 cm che era incatenata coi lucchetti ad un albero. Hanno rotto lucchetti e catene per trafugarla. Ovviamente sto facendo una denuncia ai carabinieri per quanto accaduto. Avevamo provato a rivitalizzare l'area verde di via Marconi, ma qualche ignoti ha voluto deturpare anche questo che era un modo per far felici tanti bambini",