Uno spaventoso incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale Appia all'altezza dell'incrocio con strada Santa Croce, nei pressi di Borgo Carso, nella periferia di Latina non lontano dal confine con il comune di Cisterna. In circostanze al vaglio della Polizia Locale del capoluogo pontino, una Toyota Yaris e una Fiat Panda sono entrate in collisione tra loro e la seconda si è ribaltata: il conducente, un uomo di sessant'anni, è stato soccorso da un'ambulanza del servizio 118 che lo ha trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti dov'è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, entrambe le vetture coinvolte nel sinistro percorrevano l'Appia verso Cisterna. Poco prima dell'incrocio il conducente della Toyota Yaris avrebbe azzardato un sorpasso per superare il furgone che lo precedeva. Il veicolo commerciale però era preceduto a sua volta dalla Fiat Panda che si apprestava a girare a sinistra per imboccare la strada Santa Croce e al momento di compiere la manovra è finita nella traiettoria della Yaris in sorpasso. L'impatto tra le due utilitarie è stato molto violento e ha fatto ribaltare più volte la Panda che si è fermata sul fianco sinistro.