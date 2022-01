E' romena la prima nata dell'anno all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Si chiama Sofia e ha battuto tutti sul tempo: è venuta alla luce con un parte cesareo all'1,44. E' una bellissima bambina che pesa 3 chili e 120 grammi. Festa grande per i genitori che meglio non potevano iniziare l'anno. L'ultimo nato dell'anno è un maschietto, nato da una paziente positiva al Covid, il piccolo sta bene, è nato alle 23 nell'area dell'ospedale e del reparto di Ostetricia e Ginecologia utilizzata per pazienti Covid. Lo staff composto dalle dottoresse Immacolata Marcucci, Deborah Pallante e dalle tre ostetriche, Andrea Baldin, Teresa De Sangro, Lucia Conti. <C'è un'area attrezzata per I parti covid e per le pazienti dove tutto è organizzato e nulla è lasciato al caso>, ha detto il ginecologo Angelo Frieri medico di guardia insieme al collega Vittorino Rossitto.