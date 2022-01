Resta in carcere l'insospettabile corriere arrestato per droga. Pierluigi Papa, fermato poche ore prima della notte di San Silvestro con una ingente quantità di droga dai Carabinieri, è comparso nei giorni scorsi davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina. Nel corso dell' interrogatorio di convalida, assistito dall'avvocato Giovanni Luparo, l'uomo è rimasto in silenzio a fronte delle contestazioni formulate dagli inquirenti e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

A margine dell'audizione il giudice ha convalidato l'arresto e ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere sulla scorta degli elementi raccolti dagli investigatori che hanno fermato il 51 enne.

Ovviamente sulla sostanza stupefacente sarà anche effettuata una perizia per accertare il grado di purezza.

Nel corso dell'operazione i Carabinieri della Compagnia di Latina - coordinati dal capitano Paolo Perrone - avevano fermato l'insospettabile operaio trovato in possesso di due panetti di cocaina per un peso complessivo di 825 grammi. L'operazione era stata portata a termine dagli investigatori della Sezione Radiomobile alle porte del capoluogo pontino nella zona di Borgo Podgora, dove i militari - impegnati nei servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati - hanno fermato il 51enne che ha tradito anche un certo nervosismo una volta che ha visto gli uomini in divisa. I due panetti erano custoditi in un involucro di plastica dentro una busta di carta coperta da un giubbotto, erano sul sedile dell'auto che guidava. A quel punto per l'uomo sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In fase di fermo il 51enne non ha indicato alcun particolare sul tragitto che stava facendo e nel corso dell' interrogatorio, l'insospettabile corriere ha scelto la strada del silenzio e non ha risposto alle domande del magistrato.

Da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale diretti dal colonnello Lorenzo D'Aloia, l'attività per il contrasto dello spaccio va avanti senza tregua e la guardia resta sempre altissima.

La droga sequestrata era destinata - secondo gli accertamenti - ai consumatori di Capodanno e sulla piazza di spaccio probabilmente del capoluogo pontino. I servizi non si fermano e andranno avanti anche nei prossimi giorni in concomitanza con le feste. L'attenzione da parte dei Carabinieri resta sempre molto alta e le indagini sono orientate a cercare di capire la destinazione finale della sostanza stupefacente. Si tratta di uno dei sequestri più ingenti registrati nel 2021 in città.