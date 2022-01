Brutta sorpresa questa mattina in pieno centro a Latina in corso della Repubblica a poca distanza da piazza San Marco. Alcuni ignoti nel cuore della notte hanno imbrattato i muri con svastiche e altre scritte. Chi ha agito è entrato in azione all'altezza di via Costa. Imbrattati anche i citofoni al civico 197. A fare la scoperta sono stati questa mattina alcuni passanti e i commercianti. I vandali non hanno risparmiato niente, compresi anche alcuni vasi. Sul luogo dell'episodio è intervenuta la Polizia per cercare di risalire agli autori che devono rispondere del reato di danneggiamento. Molto amareggiata Chiara Martellucci, titolare insieme al fratello di Serpico. <Facciamo tanti sacrifici per il centro e poi accadono queste cose, è stato un brutto iniziano del nuovo anno>.