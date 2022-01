Un uomo cade da un impalcatura, precipitando da un'altezza di oltre due metri. Un volo tremendo che ha provocato diverse ferite e fratture a un 67enne, soccorso dal 118 e ricoverato in codice rosso all'ospedale. L'incidente si è verificato ieri ad Aprilia poco prima dell'ora di pranzo nel tratto centrale della strada che congiunge la Nettunense all'area artigianale: erano da poco passate le ore 12.00 quando l'uomo - che si trovava sopra un ponteggio - è precipitato sbattendo con violenza. Una caduta da circa due metri che ha allarmato i presenti, che hanno immediatamente chiesto l'intervento del 118. Il ferito ha riportato un trauma cranico e toracico e per questo in un primo momento è stato addirittura richiesto l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata in via dei Giardini mentre gli agenti della polizia locale sono intervenuti per gestire la viabilità. Alla fine il trasporto con l'elisoccorso non si è reso necessario, le condizioni del ferito tuttavia restano delicate visto che è stato trasferito in ospedale con l'ambulanza, dove è stato ricoverato in codice rosso.