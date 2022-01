Torna ad abbassarsi il numero dei casi di covid 19 a Latina e provincia. Sono 208 i contagiati, di cui 78 nel solo capoluogo. Segue Aprilia con 45, Cisterna con 17. Un calo drastico dovuto al minor numero di tamponi eseguiti ieri in tutto il territorio pontino. Sono tre però le persone decedute a causa di complicazioni dovuti al coronavirus. I decessi si registrano a Latina, Formia e Itri. Sono 2 le guarigioni, 1 soltanto il ricovero, mentre ieri si sono vaccinate 3438 persone.

