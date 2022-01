Sono 265 i nuovi positivi al covid-19 in provincia di Latina. A renderlo noto è la Asl locale nel consueto bollettino giornaliero del coronavirus. Non si registrano decessi, mentre il dato, sensibilmente più basso rispetto alle scorse settimane, è dovuto anche al minor numero di tamponi effettuati. Il record negativo di giornata spetta alla città di Fondi con 74 contagi, seguito da Latina con 61, Aprilia con 20, Formia con 18 e Terracina con 13. Sono 5722 i vaccinati, mentre 5 persone sono state ricoverate.

